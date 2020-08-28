Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму
- Автор Мадина
- 28 августа, 2020. Пятница 00:48
Лидер РФ Владимир Путин за рулем машины «Аурус» проехал по некоторой части трассы «Таврида», открыв движение по магистрали, пишет пресс-служба Правительства.
Президента страны сопровождали глава министерства транспорта Евгений Дитрих, генеральный директор АО «ВАД» (подрядчик строительства трассы) Валерий Абрамов и главный технолог АО «ВАД» Андрей Волков.
На видео телеканала «Россия 24» можно увидеть, что за рулем автомобиля президент России пристегнул ремень безопасности. Он отметил, что сделал это, «дабы не платить штрафы».
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