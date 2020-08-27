ЗАМАНА - Путин впервые публично прокомментировал события в Белоруссии

Путин впервые публично прокомментировал события в Белоруссии

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27 августа, 2020. Четверг 16:10
Путин впервые публично прокомментировал события в Белоруссии

Россия ведет себя в ситуации с кризисом Беларуси сдержаннее и нейтральнее, чем страны Европы и США, отметил президент России Владимир Путин, пишет "Лента.ру".

Путин впервые публично прокомментировал события в Белоруссии
Политика

Как заметил Путин, на кризис в Беларуси пытаются влиять извне ради определенных политических целей. Владимир Путин выразил надежду на мирное разрешение кризиса в стране-соседке.

 

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