Как заметил Путин, на кризис в Беларуси пытаются влиять извне ради определенных политических целей. Владимир Путин выразил надежду на мирное разрешение кризиса в стране-соседке.
Путин впервые публично прокомментировал события в Белоруссии
- Автор Мадина
- 27 августа, 2020. Четверг 16:10
Россия ведет себя в ситуации с кризисом Беларуси сдержаннее и нейтральнее, чем страны Европы и США, отметил президент России Владимир Путин, пишет "Лента.ру".
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