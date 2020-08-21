Песков сообщил, что в беседе был сделан акцент на «неприемлемость какого-либо вмешательства извне» в дела Беларуси, а также «безальтернативность урегулирования всех проблем» Минском в диалоге с гражданами страны.
Путин обсудил с Совбезом вмешательство в дела Беларусь
- Автор Мадина
- 21 августа, 2020. Пятница 16:20
Лидер России Владимир Путин обсудил с постоянными участниками Совета безопасности РФ внешнее вмешательство в кризис Беларуси, рассказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, пишет "Лента.ру".
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