Путин обсудил с Совбезом вмешательство в дела Беларусь

Песков сообщил, что в беседе был сделан акцент на «неприемлемость какого-либо вмешательства извне» в дела Беларуси, а также «безальтернативность урегулирования всех проблем» Минском в диалоге с гражданами страны.