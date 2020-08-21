ЗАМАНА - В парламенте Дагестана обсудили ход строительства социальных объектов

В парламенте Дагестана обсудили ход строительства социальных объектов

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21 августа, 2020. Пятница 15:49
В парламенте Дагестана обсудили ход строительства социальных объектов

Сегодня, 21 августа, Председатель Народного Собрания региона Хизри Шихсаидов провел собрание, на котором была обсуждена тема реализации мероприятий по постройке социальных объектов в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования», пишет РИА "Дагестан".

В парламенте Дагестана обсудили ход строительства социальных объектов
Политика

Открывая собрание, Хизри Шихсаидов подчеркнул, что по совету лидера РД Владимира Васильева в первой части сентября будет проходить сессия Народного Собрания региона, на которой нужно будет представить все сведения о процессе строительства школ и детских садов. Было подчеркнуто, что в общем в рамках программы «Развитие образования» предусмотрена постройка 74 объектов, 22 из которых должны были быть введены в работу к 1 сентября. Но строительство объектов затянулось, а многие из них еще не начаты.  Депутатам дана задача посетить объекты строительства в городах и районах Дагестана, дабы изучить обстановку на местах для дальнейшего принятия экстренных мер.

 

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