В парламенте Дагестана обсудили ход строительства социальных объектов

Открывая собрание, Хизри Шихсаидов подчеркнул, что по совету лидера РД Владимира Васильева в первой части сентября будет проходить сессия Народного Собрания региона, на которой нужно будет представить все сведения о процессе строительства школ и детских садов. Было подчеркнуто, что в общем в рамках программы «Развитие образования» предусмотрена постройка 74 объектов, 22 из которых должны были быть введены в работу к 1 сентября. Но строительство объектов затянулось, а многие из них еще не начаты. Депутатам дана задача посетить объекты строительства в городах и районах Дагестана, дабы изучить обстановку на местах для дальнейшего принятия экстренных мер.