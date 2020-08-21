Вопрос обеспечения безопасности в День знаний рассмотрели под руководством Владимира Васильева

Как сообщают, подразделения МВД, сотрудники ГУ МЧС по региону и органы местного самоуправления проводят проверочные мероприятия в образовательных учреждениях, а также на прилегающих к ним территорий на предмет технической защищенности, противопожарной безопасности и соблюдения правил антитеррористической безопасности. Подробнее можно прочитать тут.