Как сообщают, подразделения МВД, сотрудники ГУ МЧС по региону и органы местного самоуправления проводят проверочные мероприятия в образовательных учреждениях, а также на прилегающих к ним территорий на предмет технической защищенности, противопожарной безопасности и соблюдения правил антитеррористической безопасности. Подробнее можно прочитать тут.
Вопрос обеспечения безопасности в День знаний рассмотрели под руководством Владимира Васильева
- Автор Мадина
- 21 августа, 2020. Пятница 09:39
Тему обеспечения безопасности 1 сентября обсудили вчера, 20 августа, под руководством лидера РД Владимира Васильева в рамках регионального собрания сотрудников образовательных учреждений в режиме ВКС, пишет РИА "Дагестан".
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