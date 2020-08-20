Движение Babyskills запустят в Дагестан

На собрании была обсуждена тема перспективы развития движения WorldSkills, как инструмента повышения эффективности профессионального образования в Дагестане. Глава Дагестана поручил руководителю кабинета министров не снимать этот вопрос с контроля. Подробнее можно прочитать тут.