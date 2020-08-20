На собрании была обсуждена тема перспективы развития движения WorldSkills, как инструмента повышения эффективности профессионального образования в Дагестане. Глава Дагестана поручил руководителю кабинета министров не снимать этот вопрос с контроля. Подробнее можно прочитать тут.
Движение Babyskills запустят в Дагестан
- Автор Мадина
- 20 августа, 2020. Четверг 16:46
Руководитель РД Владимир Васильев провел сегодня, 20 августа, региональное собрание сотрудников учреждений образования, пишет РИА "Дагестан".
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