Как пишет пресс-служба АГиП Дагестана, Васильев и Щуров обсудили множество тем, например, результативность принимаемых мер по борьбе с терроризмом, работа по раскрытию и расследованию уголовных дел о преступлениях террористического и экстремистского толка.