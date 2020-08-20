ЗАМАНА - Владимир Васильев провел встречу с новым главой СК Дагестана

Владимир Васильев провел встречу с новым главой СК Дагестана

Автор
20 августа, 2020. Четверг 13:00
Владимир Васильев провел встречу с новым главой СК Дагестана

Вчера, 19 августа, лидер Дагестана Владимир Васильев провел встречу с ранее назначенным главой следственного управления СКР по региону Анатолием Щуровым.

Владимир Васильев провел встречу с новым главой СК Дагестана
Политика

Как пишет пресс-служба АГиП Дагестана, Васильев и Щуров обсудили множество тем, например, результативность принимаемых мер по борьбе с терроризмом, работа по раскрытию и расследованию уголовных дел о преступлениях террористического и экстремистского толка. 

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top