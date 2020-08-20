Владимир Васильев провел встречу с новым главой СК Дагестана
- Автор Мадина
- 20 августа, 2020. Четверг 13:00
Вчера, 19 августа, лидер Дагестана Владимир Васильев провел встречу с ранее назначенным главой следственного управления СКР по региону Анатолием Щуровым.
Как пишет пресс-служба АГиП Дагестана, Васильев и Щуров обсудили множество тем, например, результативность принимаемых мер по борьбе с терроризмом, работа по раскрытию и расследованию уголовных дел о преступлениях террористического и экстремистского толка.
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