По словам Пескова, это вполне нормально, что президенты двух дружественных стран общаются, тем более, когда существует такая сложная проблема.
Кремль прокомментировал звонки Лукашенко Путину
- Автор Мадина
- 19 августа, 2020. Среда 15:28
Официальный представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал звонки лидера Беларуси Александра Лукашенко коллеге Владимиру Путину, пишет "Лента.ру".
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