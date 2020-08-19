ЗАМАНА - Кремль прокомментировал звонки Лукашенко Путину

Кремль прокомментировал звонки Лукашенко Путину

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19 августа, 2020. Среда 15:28
Кремль прокомментировал звонки Лукашенко Путину

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал звонки лидера Беларуси Александра Лукашенко коллеге Владимиру Путину, пишет "Лента.ру".

Кремль прокомментировал звонки Лукашенко Путину
Политика

По словам Пескова, это вполне нормально, что президенты двух дружественных стран общаются, тем более, когда существует такая сложная проблема. 

 

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