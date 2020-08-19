ЗАМАНА - Кремль впервые обозначил свою позицию по выборам президента Беларуси

Кремль впервые обозначил свою позицию по выборам президента Беларуси

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19 августа, 2020. Среда 15:17
Кремль впервые обозначил свою позицию по выборам президента Беларуси

Лидер РФ Владимир Путин поздравил коллегу из Беларуси Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, впервые подчеркнув позицию Москвы по выборам лидера соседней страны, пишет "Лента.ру".

Кремль впервые обозначил свою позицию по выборам президента Беларуси
Политика

Песков также подчеркнул попытки вмешательства извне в кризис Беларуси. Он отметил, что Москва это считает недопустимым.

Также он сообщил, что пока нет необходимости в оказании помощи Беларуси со стороны РФ по линии ОДКБ и договора о Союзной стране.

 

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