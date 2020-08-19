Кремль впервые обозначил свою позицию по выборам президента Беларуси

Лидер РФ Владимир Путин поздравил коллегу из Беларуси Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, впервые подчеркнув позицию Москвы по выборам лидера соседней страны, пишет "Лента.ру".

Песков также подчеркнул попытки вмешательства извне в кризис Беларуси. Он отметил, что Москва это считает недопустимым.

Также он сообщил, что пока нет необходимости в оказании помощи Беларуси со стороны РФ по линии ОДКБ и договора о Союзной стране.