Песков также подчеркнул попытки вмешательства извне в кризис Беларуси. Он отметил, что Москва это считает недопустимым.
Также он сообщил, что пока нет необходимости в оказании помощи Беларуси со стороны РФ по линии ОДКБ и договора о Союзной стране.
Лидер РФ Владимир Путин поздравил коллегу из Беларуси Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, впервые подчеркнув позицию Москвы по выборам лидера соседней страны, пишет "Лента.ру".
Песков также подчеркнул попытки вмешательства извне в кризис Беларуси. Он отметил, что Москва это считает недопустимым.
Также он сообщил, что пока нет необходимости в оказании помощи Беларуси со стороны РФ по линии ОДКБ и договора о Союзной стране.
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