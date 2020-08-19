В общем в Дагестане для участия в муниципальных избирательных кампаниях выдвинуто примерно 12,8 тысячи граждан. Выборы будут идти в дни досрочного голосования (11 и 12 сентября) и непосредственно в единый день голосования – 13 сентября. Отдать голос смогут примерно 1,3 миллиона избирателей. Подробнее можно прочитать тут.
Четырнадцать политических партий примут участие в муниципальных выборах в Дагестане
- Автор Мадина
- 19 августа, 2020. Среда 14:32
На будущих муниципальных выборах в сентябре текущего года в Дагестане поучаствуют 14 политических партий, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на Избирательную комиссию региона.
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