ЗАМАНА - Четырнадцать политических партий примут участие в муниципальных выборах в Дагестане

Четырнадцать политических партий примут участие в муниципальных выборах в Дагестане

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19 августа, 2020. Среда 14:32
Четырнадцать политических партий примут участие в муниципальных выборах в Дагестане

На будущих муниципальных выборах в сентябре текущего года в Дагестане поучаствуют 14 политических партий, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на Избирательную комиссию региона.

Четырнадцать политических партий примут участие в муниципальных выборах в Дагестане
Политика

В общем в Дагестане для участия в муниципальных избирательных кампаниях выдвинуто примерно 12,8 тысячи граждан.  Выборы будут идти в дни досрочного голосования (11 и 12 сентября) и непосредственно в единый день голосования – 13 сентября. Отдать голос смогут примерно 1,3 миллиона избирателей. Подробнее можно прочитать тут.

 

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