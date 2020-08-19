ЗАМАНА - Лукашенко и Путин снова поговорили

Лукашенко и Путин снова поговорили

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19 августа, 2020. Среда 02:54
Лукашенко и Путин снова поговорили

Лидеры России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко снова поговорили по телефону. Президенты стран созвонились и обсудили тему переговоров Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном, пишет "Лента.ру".

Лукашенко и Путин снова поговорили
Политика

Ранее, 18 августа, мы писали, что лидер России обсудил кризис в Беларуси сразу с двумя зарубежными коллегами, а также с руководителем Европейского совета Шарлем Мишелем.

 

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