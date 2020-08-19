Ранее, 18 августа, мы писали, что лидер России обсудил кризис в Беларуси сразу с двумя зарубежными коллегами, а также с руководителем Европейского совета Шарлем Мишелем.
Лукашенко и Путин снова поговорили
- Автор Мадина
- 19 августа, 2020. Среда 02:54
Лидеры России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко снова поговорили по телефону. Президенты стран созвонились и обсудили тему переговоров Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном, пишет "Лента.ру".
Последнее от Мадина
- В Ногайском районе Дагестана ухудшилась ситуация с коронавирусом
- Путин обсудил Беларусь с европейцами
- В Санкт-Петербурге прошла персональная выставка дагестанца Рассо Магометова «Вдохновение»
- В Санкт-Петербурге прошла персональная выставка дагестанца Рассо Магометова «Вдохновение»
- Всероссийский конкурс проектов Кружкового движения Rukami