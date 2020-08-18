ЗАМАНА - Путин обсудил Беларусь с европейцами

Путин обсудил Беларусь с европейцами

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18 августа, 2020. Вторник 16:46
Путин обсудил Беларусь с европейцами

Руководитель Европейского совета Шарль Мишель обсудил с лидером РФ Владимиром Путиным политическую обстановку в Беларуси, пишет "Лента.ру".

Путин обсудил Беларусь с европейцами
Политика

Как рассказал Мишель, только мирный и действительно инклюзивный диалог может решить кризис в Беларуси. Другой информации о беседе с Путиным пока нет. 

 

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