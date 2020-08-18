ЗАМАНА - Путин пообещал рост российской экономики

Путин пообещал рост российской экономики

Автор
18 августа, 2020. Вторник 14:51
Путин пообещал рост российской экономики

Лидер РФ Владимир Путин дал обещание о дальнейшем росте экономики России. Слова президента страны на встрече с главой «Роснефти» Игорем Сечиным приводятся на сайте Кремля, пишет "Лента.ру".

Путин пообещал рост российской экономики
Политика

Как заметил президент, кризис в любом случае пройдет и российская экономика начнет расти. Путин отметил, что Россия пострадала меньше, чем другие европейские страны.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top