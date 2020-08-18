Как заметил президент, кризис в любом случае пройдет и российская экономика начнет расти. Путин отметил, что Россия пострадала меньше, чем другие европейские страны.
Путин пообещал рост российской экономики
- Автор Мадина
- 18 августа, 2020. Вторник 14:51
Лидер РФ Владимир Путин дал обещание о дальнейшем росте экономики России. Слова президента страны на встрече с главой «Роснефти» Игорем Сечиным приводятся на сайте Кремля, пишет "Лента.ру".
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