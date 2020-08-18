Уточняют, что канцлер Германии отметила необходимость начать национальный диалог в Беларуси. Она также подчеркнула, что властям этой страны необходимо отказаться от насилия и освободить политзаключенных.
Путин и Меркель обсудили кризис в Беларуси
- Автор Мадина
- 18 августа, 2020. Вторник 13:17
Лидер РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель поговорили по телефону на тему политического кризиса в Беларуси, который сложился там после президентских выборов, пишет "Лента.ру".
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