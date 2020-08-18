Путин отметил, что Кремль акцентирует неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела Беларуси, которые ведут к дальнейшему ухудшению кризиса.
Путин объяснил Меркель позицию России по ситуации в Беларуси
- Автор Мадина
- 18 августа, 2020. Вторник 13:14
Лидер РФ Владимир Путин подчеркнул неприемлемость внешнего вмешательства в дела Беларуси. Президент России объяснил позицию Кремля канцлеру Германии Ангеле Меркель в ходе телефонной беседы, пишет "Лента.ру".
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