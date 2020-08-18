ЗАМАНА - Путин объяснил Меркель позицию России по ситуации в Беларуси

Путин объяснил Меркель позицию России по ситуации в Беларуси

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18 августа, 2020. Вторник 13:14
Путин объяснил Меркель позицию России по ситуации в Беларуси

Лидер РФ Владимир Путин подчеркнул неприемлемость внешнего вмешательства в дела Беларуси. Президент России объяснил позицию Кремля канцлеру Германии Ангеле Меркель в ходе телефонной беседы, пишет "Лента.ру".

Путин объяснил Меркель позицию России по ситуации в Беларуси
Политика

Путин отметил, что Кремль акцентирует неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела Беларуси, которые ведут к дальнейшему ухудшению кризиса.

 

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