ЗАМАНА - Путин снова поговорил с Лукашенко

Путин снова поговорил с Лукашенко

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17 августа, 2020. Понедельник 09:44
Путин снова поговорил с Лукашенко

Лидер РФ Владимир Путин снова поговорил по телефону со своим коллегой из Беларуси Александром Лукашенко, пишет "Лента.ру", ссылаясь на пресс-службу Кремля.

Путин снова поговорил с Лукашенко
Политика

Как уточняют, в процессе беседы президенты двух стран обговорили ситуацию, которая сложилась в Беларуси после выборов, в частности давление, которое оказывается на правительство страны извне. Президент России снова подтвердил желание Кремля помогать Беларуси в разрешении проблем в стране на основе договора о Союзном государстве, а также по линии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

 

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