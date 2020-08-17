Как уточняют, в процессе беседы президенты двух стран обговорили ситуацию, которая сложилась в Беларуси после выборов, в частности давление, которое оказывается на правительство страны извне. Президент России снова подтвердил желание Кремля помогать Беларуси в разрешении проблем в стране на основе договора о Союзном государстве, а также по линии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Путин снова поговорил с Лукашенко
- Автор Мадина
- 17 августа, 2020. Понедельник 09:44
Лидер РФ Владимир Путин снова поговорил по телефону со своим коллегой из Беларуси Александром Лукашенко, пишет "Лента.ру", ссылаясь на пресс-службу Кремля.
Последнее от Мадина
- Набор социальных услуг для льготников
- В России за сутки выявили 4892 случая заражения коронавирусом
- Новый метод терапии помог грызунам избавиться от рассеянного склероза
- В Китае создали робота, изнутри восстанавливающего ткани желудка
- Кабмин предложит Путину продлить меры поддержки медикам, борющимся с коронавирусом