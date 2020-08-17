Путин снова поговорил с Лукашенко

Как уточняют, в процессе беседы президенты двух стран обговорили ситуацию, которая сложилась в Беларуси после выборов, в частности давление, которое оказывается на правительство страны извне. Президент России снова подтвердил желание Кремля помогать Беларуси в разрешении проблем в стране на основе договора о Союзном государстве, а также по линии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).