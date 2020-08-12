Артём Здунов провел заседание Оперштаба по устойчивому развитию экономики
- Автор Мадина
- 12 августа, 2020. Среда 10:20
Под контролем премьер-министра Дагестана Артёма Здунова вчера, 11 августа, было проведено собрание Оперативного штаба по обеспечению стабильного развития экономики и социальной стабильности в регионе в условиях пандемии, пишет РИА "Дагестан".
Собрание штаба началось с поручения премьер-министра Дагестана касательно темы организации новых рабочих мест. Премьер отметил, что сведения по этой теме должны быть доступными для жителей. Подробнее можно прочитать тут.
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