Кадыров показал фото в обнимку с Лукашенко и поздравил его

Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил лидера Беларуси Александра Лукашенко с победой на президентских выборах и показал фото в обнимку с ним, пост был опубликован Telegram-канале чеченского главы.

Кадыров назвал Лукашенко крепким политиком, который задал устойчивый курс развития Беларуси. Кадыров считает, что Лукашенко в очередной раз оправдает надежды народа Беларуси. Кадыров добавил, что в Чечне любят и уважают Лукашенко как волевого, мужественного и порядочного мужчину, а Минск и Грозный давно связывают твердые дружеские и деловые отношения. «Для меня было большой гордостью получить от Лукашенко высшую награду Беларуси для иностранных граждан — орден Дружбы народов!» — заметил Кадыров.