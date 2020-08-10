ЗАМАНА - Кадыров показал фото в обнимку с Лукашенко и поздравил его

Кадыров показал фото в обнимку с Лукашенко и поздравил его

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10 августа, 2020. Понедельник 14:25
Кадыров показал фото в обнимку с Лукашенко и поздравил его

Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил лидера Беларуси Александра Лукашенко с победой на президентских выборах и показал фото в обнимку с ним, пост был опубликован Telegram-канале чеченского главы.

Кадыров показал фото в обнимку с Лукашенко и поздравил его
Политика

Кадыров назвал Лукашенко крепким политиком, который задал устойчивый курс развития Беларуси. Кадыров считает, что Лукашенко в очередной раз оправдает надежды народа Беларуси. Кадыров добавил, что в Чечне любят и уважают Лукашенко как волевого, мужественного и порядочного мужчину, а Минск и Грозный давно связывают твердые дружеские и деловые отношения. «Для меня было большой гордостью получить от Лукашенко высшую награду Беларуси для иностранных граждан — орден Дружбы народов!» — заметил Кадыров.

 

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