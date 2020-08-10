Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Владимир Путин поздравил Лукашенко и заметил, что надеется на последующее развитие взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех сферах, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, увеличению интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Ранее мы писали, что Лукашенко сделал первое заявление после победы на выборах.