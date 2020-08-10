ЗАМАНА - Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

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10 августа, 2020. Понедельник 11:32
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Лидер РФ Владимир Путин поздравил коллегу из Беларуси Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, пишет "Лента.ру".

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Политика

Владимир Путин поздравил Лукашенко и заметил, что надеется на последующее развитие взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех сферах, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, увеличению интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Ранее мы писали, что Лукашенко сделал первое заявление после победы на выборах.

 

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