Владимир Путин поздравил Лукашенко и заметил, что надеется на последующее развитие взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех сферах, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, увеличению интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Ранее мы писали, что Лукашенко сделал первое заявление после победы на выборах.
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
- Автор Мадина
- 10 августа, 2020. Понедельник 11:32
Лидер РФ Владимир Путин поздравил коллегу из Беларуси Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, пишет "Лента.ру".