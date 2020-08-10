ЗАМАНА - Лукашенко сделал первое заявление после выборов

Лукашенко сделал первое заявление после выборов

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10 августа, 2020. Понедельник 10:56
Лукашенко сделал первое заявление после выборов

Лидер Беларуси Александр Лукашенко сделал первое сообщение после завершения выборов президента страны, пишет "Лента.ру".

Лукашенко сделал первое заявление после выборов
Политика

«Политика одна должна быть — люди», — отметил Лукашенко. Президент при этом дал обещание ознакомиться с реализацией инвестиционного проекта высокотехнологичного агропроизводства национальной биотехнологической корпорации Беларуси.

 

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