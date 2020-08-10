«Политика одна должна быть — люди», — отметил Лукашенко. Президент при этом дал обещание ознакомиться с реализацией инвестиционного проекта высокотехнологичного агропроизводства национальной биотехнологической корпорации Беларуси.
Лукашенко сделал первое заявление после выборов
- Автор Мадина
- 10 августа, 2020. Понедельник 10:56
Лидер Беларуси Александр Лукашенко сделал первое сообщение после завершения выборов президента страны, пишет "Лента.ру".
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