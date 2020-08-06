ЗАМАНА - В Москве прокомментировали планы Минска выдать Киеву задержанных россиян

В Москве прокомментировали планы Минска выдать Киеву задержанных россиян

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06 августа, 2020. Четверг 11:25
В Москве прокомментировали планы Минска выдать Киеву задержанных россиян

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что невозможно рассматривать вопрос выдачи Украине граждан России, арестованных в Беларуси, без участия МИД РФ, пишет "Лента.ру".

В Москве прокомментировали планы Минска выдать Киеву задержанных россиян
Политика

Москалькова заявила, что надеется, что правительство Беларуси поменяет свои планы.

 

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