Москалькова заявила, что надеется, что правительство Беларуси поменяет свои планы.
В Москве прокомментировали планы Минска выдать Киеву задержанных россиян
- Автор Мадина
- 06 августа, 2020. Четверг 11:25
Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что невозможно рассматривать вопрос выдачи Украине граждан России, арестованных в Беларуси, без участия МИД РФ, пишет "Лента.ру".
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