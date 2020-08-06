Премьер-министр Дагестана напомнил, что масочный режим в регионе еще продолжается, и дал задание проверить соблюдение режима на рынках городов и районов, а также все пункты въезда в республику проверить на наличие дистанционных термометров. На финальных минутах собрания оперативного штаба, Артём Здунов дал задание проверить исполнение взятых на себя обязательств руководством организаций.
Артём Здунов поручил проверить соблюдение масочного режима в городах и районах Дагестана
- Автор Мадина
- 06 августа, 2020. Четверг 08:01
Вчера, 5 августа, под руководством премьер-министра РД Артёма Здунова прошло собрание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории республики, пишет РИА "Дагестан".