ЗАМАНА - Артём Здунов поручил проверить соблюдение масочного режима в городах и районах Дагестана

Артём Здунов поручил проверить соблюдение масочного режима в городах и районах Дагестана

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06 августа, 2020. Четверг 08:01
Артём Здунов поручил проверить соблюдение масочного режима в городах и районах Дагестана

Вчера, 5 августа, под руководством премьер-министра РД Артёма Здунова прошло собрание оперативного штаба по предупреждению завоза и  распространения коронавируса на территории республики, пишет РИА "Дагестан".

Артём Здунов поручил проверить соблюдение масочного режима в городах и районах Дагестана
Политика

Премьер-министр Дагестана напомнил, что масочный режим в регионе еще продолжается, и дал задание проверить соблюдение режима на рынках городов и районов, а также все пункты въезда в республику проверить на наличие дистанционных термометров. На финальных минутах собрания оперативного штаба, Артём Здунов дал задание проверить исполнение взятых на себя обязательств руководством организаций.

 

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