Артём Здунов поручил проверить соблюдение масочного режима в городах и районах Дагестана

Премьер-министр Дагестана напомнил, что масочный режим в регионе еще продолжается, и дал задание проверить соблюдение режима на рынках городов и районов, а также все пункты въезда в республику проверить на наличие дистанционных термометров. На финальных минутах собрания оперативного штаба, Артём Здунов дал задание проверить исполнение взятых на себя обязательств руководством организаций.