ЗАМАНА - Главой Дербентского района стал Наби Алиев

Главой Дербентского района стал Наби Алиев

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05 августа, 2020. Среда 14:52
Главой Дербентского района стал Наби Алиев

Наби Алиев, до этого работавший на должности заместителя главы Комитета по госзакупкам Дагестана, назначен на должность и.о. руководителя администрации Дербенсткого района, пишет «Мирмол».

Главой Дербентского района стал Наби Алиев
Политика

В прошлом Алиев занимал должность в Кавказском Управлении Ростехнадзора.

Стоит напомнить, что экс-глава района Фуад Шихиев на данный момент арестован.

 

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