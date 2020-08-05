В прошлом Алиев занимал должность в Кавказском Управлении Ростехнадзора.
Стоит напомнить, что экс-глава района Фуад Шихиев на данный момент арестован.
Наби Алиев, до этого работавший на должности заместителя главы Комитета по госзакупкам Дагестана, назначен на должность и.о. руководителя администрации Дербенсткого района, пишет «Мирмол».
В прошлом Алиев занимал должность в Кавказском Управлении Ростехнадзора.
Стоит напомнить, что экс-глава района Фуад Шихиев на данный момент арестован.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..