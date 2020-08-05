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Минэнерго России поддерживает развитие кадрового потенциала ТЭК
- Автор Мадина
- 05 августа, 2020. Среда 13:15
Минэнерго России поддерживает развитие кадрового потенциала топливно-энергетического комплекса. Эту работу ведомство осуществляет вместе с единомышленниками, среди которых Российская молодежь, министерство образования и науки России, университеты и организации, заместитель директора Департамента проектного управления и обеспечения деятельности Минэнерго России Ольга Юдина.
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