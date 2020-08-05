Глава УФСИН РФ по РД Андрей Поляков и заместитель председателя Правительства Дагестана Инсаф Хайрулин обговорили тему взаимодействия с органами муниципальной власти в рамках развития производственного сектора УИ, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу УФСИН РФ по республике.

Андрей Поляков поделился порядком и условиями заключения государственных договоров как у единственного поставщика в соответствии с действующим законом.

Глава УИС Дагестана отметил, что вся продукция, которая изготавливается, сертифицируется и соответствует требованиям ГОСТ и ТУ. Подробнее можно прочитать тут.