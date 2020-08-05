Глава УИС Дагестана и зампредседателя правительства республики провели рабочую встречу
- Автор Мадина
- 05 августа, 2020. Среда 13:04
Глава УФСИН РФ по РД Андрей Поляков и заместитель председателя Правительства Дагестана Инсаф Хайрулин обговорили тему взаимодействия с органами муниципальной власти в рамках развития производственного сектора УИ, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу УФСИН РФ по республике.
Андрей Поляков поделился порядком и условиями заключения государственных договоров как у единственного поставщика в соответствии с действующим законом.
Глава УИС Дагестана отметил, что вся продукция, которая изготавливается, сертифицируется и соответствует требованиям ГОСТ и ТУ. Подробнее можно прочитать тут.
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