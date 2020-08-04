Владимир Васильев встретился с и.о. главы Кизлярского района Акимом Микировым

Новую должность Аким Микиров получил несколько недель назад, поэтому Глава Дагестана поинтересовался, с какими сложностями в первое время тот столкнулся и в какой помощи сейчас жители района нуждаются. Перед завершением встречи Владимир Васильев порекомендовал Акиму Микирову перенимать положительный опыт глав других районов в части реализации целей по развитию территорий. Подробнее можно прочитать тут.