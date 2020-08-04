ЗАМАНА - Бахтияр Махмудов назначен Гендиректором Агентства стратегических проектов Дагестана

Бахтияр Махмудов назначен Гендиректором Агентства стратегических проектов Дагестана

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04 августа, 2020. Вторник 00:30
Бахтияр Махмудов назначен Гендиректором Агентства стратегических проектов Дагестана

На прошедшем накануне, 3 августа, заседании Агентства стратегических проектов определили руководство организации. Об этом сообщает РИА "Дагестаан", ссылаясь на пресс-службу АСП.

Бахтияр Махмудов назначен Гендиректором Агентства стратегических проектов Дагестана
Политика

Гендиректором Агентства стратегических проектов назначили Бахтияра Махмудова.

Отметим, что Махмудов - родился в Махачкале, обучался на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета и Российской правовой академии при Министерстве юстиции РФ (Москва). Был лауреатом и победителем немалого количества олимпиад, а также различных всероссийских и международных конференций и конкурсов в области публичной политики и права.

С 2014 по 2020 год был начальником отдела Министерства по нацполитике и делам религий РД, преподавал.

 

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