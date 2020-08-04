Гендиректором Агентства стратегических проектов назначили Бахтияра Махмудова.
Отметим, что Махмудов - родился в Махачкале, обучался на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета и Российской правовой академии при Министерстве юстиции РФ (Москва). Был лауреатом и победителем немалого количества олимпиад, а также различных всероссийских и международных конференций и конкурсов в области публичной политики и права.
С 2014 по 2020 год был начальником отдела Министерства по нацполитике и делам религий РД, преподавал.