Заместитель главы Федеральной таможенной службы РФ Андрей Струков представил Артему Здунову вновь назначенного главу Дагестанской таможни Сергея Троцко, и в частности, рассказал о планах продолжать все те задачи и цели, которые были намечены на сегодняшний день во взаимодействии Правительства Дагестана и таможни. Подробнее можно прочитать тут.
Артём Здунов познакомился с новым главой Дагестанской таможни
- Автор Мадина
- 03 августа, 2020. Понедельник 15:11
Сегодня, 3 августа, прошла встреча премьер-министра РД Артёма Здунова с представителями Федеральной таможенной службы РФ и Северо-Кавказского таможенного управления, пишет пресс-служба Главы и Правительства Дагестана.
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