ЗАМАНА - Артём Здунов познакомился с новым главой Дагестанской таможни

Артём Здунов познакомился с новым главой Дагестанской таможни

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03 августа, 2020. Понедельник 15:11
Артём Здунов познакомился с новым главой Дагестанской таможни

Сегодня, 3 августа, прошла встреча премьер-министра РД Артёма Здунова с представителями Федеральной таможенной службы РФ и Северо-Кавказского таможенного управления, пишет пресс-служба Главы и Правительства Дагестана.

Артём Здунов познакомился с новым главой Дагестанской таможни
Политика

Заместитель главы Федеральной таможенной службы РФ Андрей Струков представил Артему Здунову вновь назначенного главу Дагестанской таможни Сергея Троцко, и в частности, рассказал о планах продолжать все те задачи и цели, которые были намечены на сегодняшний день во взаимодействии Правительства Дагестана и таможни. Подробнее можно прочитать тут.

 

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