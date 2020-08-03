Артём Здунов познакомился с новым главой Дагестанской таможни

Заместитель главы Федеральной таможенной службы РФ Андрей Струков представил Артему Здунову вновь назначенного главу Дагестанской таможни Сергея Троцко, и в частности, рассказал о планах продолжать все те задачи и цели, которые были намечены на сегодняшний день во взаимодействии Правительства Дагестана и таможни. Подробнее можно прочитать тут.