ЗАМАНА - Путин занялся вопросом задержания предполагаемых бойцов ЧВК в Беларуси

Путин занялся вопросом задержания предполагаемых бойцов ЧВК в Беларуси

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31 июля, 2020. Пятница 14:37
Путин занялся вопросом задержания предполагаемых бойцов ЧВК в Беларуси

Лидер России Владимир Путин и постоянные участники Совета безопасности РФ рассчитывают на быстрое освобождение арестованных в Беларуси граждан России, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, пишет "Лента.ру".

Путин занялся вопросом задержания предполагаемых бойцов ЧВК в Беларуси
Политика

По словам Пескова, прошел обстоятельный разговор о случае с арестом граждан России в Беларуси. Он уточнил, что вопросом ареста предполагаемых бойцов частной военной компании (ЧВК) в Беларуси Владимир Путин и участники Совбеза занялись во время онлайн совещания.

 

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