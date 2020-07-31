По словам Пескова, прошел обстоятельный разговор о случае с арестом граждан России в Беларуси. Он уточнил, что вопросом ареста предполагаемых бойцов частной военной компании (ЧВК) в Беларуси Владимир Путин и участники Совбеза занялись во время онлайн совещания.
Путин занялся вопросом задержания предполагаемых бойцов ЧВК в Беларуси
- Автор Мадина
- 31 июля, 2020. Пятница 14:37
Лидер России Владимир Путин и постоянные участники Совета безопасности РФ рассчитывают на быстрое освобождение арестованных в Беларуси граждан России, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, пишет "Лента.ру".