Путин занялся вопросом задержания предполагаемых бойцов ЧВК в Беларуси

По словам Пескова, прошел обстоятельный разговор о случае с арестом граждан России в Беларуси. Он уточнил, что вопросом ареста предполагаемых бойцов частной военной компании (ЧВК) в Беларуси Владимир Путин и участники Совбеза занялись во время онлайн совещания.