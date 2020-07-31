ЗАМАНА - Минсельхозпрод Дагестана участвовал в обсуждении вопроса соблюдения требований МЭБ

Минсельхозпрод Дагестана участвовал в обсуждении вопроса соблюдения требований МЭБ

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31 июля, 2020. Пятница 13:07
Минсельхозпрод Дагестана участвовал в обсуждении вопроса соблюдения требований МЭБ

На расширенном заседании Минсельхоза России была обсуждена тема работы животноводческих хозяйств и организаций в условиях требований Всемирной организации по охране здоровья животных, пишет РИА "Дагестан".

Минсельхозпрод Дагестана участвовал в обсуждении вопроса соблюдения требований МЭБ
Политика

На собрании была обсуждена темы адаптации тридцати трех регионов России, признанных МЭБ неблагополучными по «ящуру», для работы с соблюдениями правил Международной организации по охране здоровья животных. Подробнее можно прочитать тут.

 

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