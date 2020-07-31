До этого Ежова занимала место уполномоченного при лидере Дагестана по защите, материнства и прав ребёнка. Ежова была уволена с данной должности.
Владимир Васильев назначил уполномоченного по правам ребенка
- Автор Мадина
- 31 июля, 2020. Пятница 01:40
Лидер РД Владимир Васильев назначил Марину Ежову Уполномоченным по правам ребёнка в регионе, такой указ опубликован на сайте правительства Дагестана.
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