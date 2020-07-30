Первое заседание нового состава Общественной палаты Республики Дагестан состоялось накануне в Доме дружбы дагестанской столицы. Открыл и вёл заседание председатель Общественной палаты Абдулмумин Ибрагимов.
В Махачкале прошло первое заседание нового состава Общественной палаты РД
- Автор Габи
- 30 июля, 2020. Четверг 16:41
На расширенном заседании членами палаты был рассмотрен ряд вопросов. Одной из основных повесток стала предстоящая в сентябре выборная кампания в республике. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.
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