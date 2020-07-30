ЗАМАНА - В Махачкале прошло первое заседание нового состава Общественной палаты РД

В Махачкале прошло первое заседание нового состава Общественной палаты РД

Автор
30 июля, 2020. Четверг 16:41
В Махачкале прошло первое заседание нового состава Общественной палаты РД

Первое заседание нового состава Общественной палаты Республики Дагестан состоялось накануне в Доме дружбы дагестанской столицы. Открыл и вёл заседание председатель Общественной палаты Абдулмумин Ибрагимов.

В Махачкале прошло первое заседание нового состава Общественной палаты РД
Политика

На расширенном заседании членами палаты был рассмотрен ряд вопросов. Одной из основных повесток стала предстоящая в сентябре выборная кампания в республике. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top