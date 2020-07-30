Владимир Васильев поучаствовал в собрании о санитарно-эпидемиологической обстановке под руководством Президента РФ

Автор Мадина

Лидер РД Владимир Васильев поучаствовал в режиме видеоконференции в собрании под руководством президента России Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, пишет пресс-служба Правительства РД.