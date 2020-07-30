ЗАМАНА - Владимир Васильев поучаствовал в собрании о санитарно-эпидемиологической обстановке под руководством Президента РФ

Владимир Васильев поучаствовал в собрании о санитарно-эпидемиологической обстановке под руководством Президента РФ

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30 июля, 2020. Четверг 12:19
Владимир Васильев поучаствовал в собрании о санитарно-эпидемиологической обстановке под руководством Президента РФ

Лидер РД Владимир Васильев поучаствовал в режиме видеоконференции в собрании под руководством президента России Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, пишет пресс-служба Правительства РД.

Владимир Васильев поучаствовал в собрании о санитарно-эпидемиологической обстановке под руководством Президента РФ
Политика

На собрании были обсуждены вопросы эпидемиологической обстановки в России, о медицине и врачах, которые боролись с пандемией, о количестве заражений и летальных исходов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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