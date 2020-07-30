ЗАМАНА - Михаилу Бабичу и Артёму Здунову презентовали главные проекты развития древнейшего города России – Дербента

Михаилу Бабичу и Артёму Здунову презентовали главные проекты развития древнейшего города России – Дербента

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30 июля, 2020. Четверг 08:34
Михаилу Бабичу и Артёму Здунову презентовали главные проекты развития древнейшего города России – Дербента

В рамках рабочего визита в Дербент первому заместителю министра экономического развития России Михаилу Бабичу и премьер-министру Дагестана Артёму Здунову продемонстрировали основные проекты развития древнего Дербента, пишет РИА "Дагестан".

Михаилу Бабичу и Артёму Здунову презентовали главные проекты развития древнейшего города России – Дербента
Политика

Глава Дербента Хизри Абакаров показал гостям работы по комплексному благоустройству парка имени Низами Гянджеви с обустройством мультимедийного фонтана. Данный парк является самым большим по площади городским парком в древнем городе.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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