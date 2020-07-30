Под руководством Михаила Бабича обсуждены вопросы развития Дербента

Начиная собрание, Михаил Бабич отметил, что городов с такой историей и таким потенциалом в России крайне мало. По словам Бабича, Дербент может стать популярен для туризма не только в самой России, но и по всему миру. Как заметил замминистра, Дербент — это жемчужина мировой истории. Бабич сделал напоминание, что по результатам празднования 2000-летия Дербента лидером РФ Владимиром Путиным был утвержден список действий по развитию инфраструктуры города. Подробнее можно прочитать тут.