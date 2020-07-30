ЗАМАНА - Под руководством Михаила Бабича обсуждены вопросы развития Дербента

Под руководством Михаила Бабича обсуждены вопросы развития Дербента

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30 июля, 2020. Четверг 08:16
Под руководством Михаила Бабича обсуждены вопросы развития Дербента

В Дербенте под контролем первого замминистра экономического развития России Михаила Бабича и премьер-министра РД Артема Здунова прошло собрание, где была обсуждена тема комплексного развития территорий Дербента, сообщают "Дербентские новости".

Под руководством Михаила Бабича обсуждены вопросы развития Дербента
Политика

Начиная собрание, Михаил Бабич отметил, что городов с такой историей и таким потенциалом в России крайне мало. По словам Бабича, Дербент может стать популярен для туризма не только в самой России, но и по всему миру. Как заметил замминистра, Дербент — это жемчужина мировой истории. Бабич сделал напоминание, что по результатам празднования 2000-летия Дербента лидером РФ Владимиром Путиным был утвержден список действий по развитию инфраструктуры города. Подробнее можно прочитать тут.

 

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