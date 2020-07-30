Первый замминистра экономического развития РФ посетил переулок Казем-Бека и древнюю цитадель Нарын-кала

Первый заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич в рамках рабочего визита в Дербент вместе с главой города Хизри Абакаровым посетил переулок Казем-Бека и древнюю цитадель Нарын-кала.

Заместителю министра рассказали об истории архитектурных памятников различных эпох, которые находятся на территории цитадели. Нарын-кала – это большая оборонительная цитадель, которая была построена в VI веке н. э. Цитадель включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Подробнее можно прочитать тут.