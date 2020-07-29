ЗАМАНА - Раскрыты темы большого совещания Путина по борьбе с инфекциями

Раскрыты темы большого совещания Путина по борьбе с инфекциями

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29 июля, 2020. Среда 13:17
Раскрыты темы большого совещания Путина по борьбе с инфекциями

Лидер РФ Владимир Путин сегодня, 29 июля, проведет большое заседание на тему эпидемиологической обстановки в России, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет "Лента.ру".

Раскрыты темы большого совещания Путина по борьбе с инфекциями
Политика

В процессе собрания будут обсуждены темы готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, профилактики и лечения респираторных заболеваний, борьбы с инфекциями. Президент России Владимир Путин выступит на собрании лично и заслушает доклады по теме.

 

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