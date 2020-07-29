ЗАМАНА - Минэкономразвития России изучит вопрос обеспечения дагестанцев питьевой водой

Минэкономразвития России изучит вопрос обеспечения дагестанцев питьевой водой

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29 июля, 2020. Среда 11:29
Минэкономразвития России изучит вопрос обеспечения дагестанцев питьевой водой

Собрание на тему социально-экономического развития Дагестана было проведено вчера, 28 июля, в Махачкале Лидером РД Владимиром Васильевым и первым заместителем министра экономического развития РФ Михаилом Бабичем.

Минэкономразвития России изучит вопрос обеспечения дагестанцев питьевой водой
Политика

На собрании был обсужден важный для региона вопрос водоснабжения. Михаил Бабич отметил, что министерство экономического развития РФ планирует изучить такие весьма важные для субъекта проблемы, как обеспечение жителей региона питьевой водой и строительство очистных сооружений. Подробнее можно прочитать тут.

 

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