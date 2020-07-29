Лидер РД Владимир Васильев и первый заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич осмотрели вчера, 28 июля, объекты, возводимые в рамках перемещения Каспийской флотилии в регион.

После осмотра главой РД было проведено заседание, посвящённое этому вопросу и дополнительным целям по улучшению социальной и коммунальной инфраструктуры Каспийска, которые появились вслед за этим решением президента России Владимира Путина. Подробнее можно прочитать тут.