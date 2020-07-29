Владимир Васильев: «Перевод Каспийской флотилии улучшит жизнь людей»
- Автор Мадина
- 29 июля, 2020. Среда 11:25
Лидер РД Владимир Васильев и первый заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич осмотрели вчера, 28 июля, объекты, возводимые в рамках перемещения Каспийской флотилии в регион.
После осмотра главой РД было проведено заседание, посвящённое этому вопросу и дополнительным целям по улучшению социальной и коммунальной инфраструктуры Каспийска, которые появились вслед за этим решением президента России Владимира Путина. Подробнее можно прочитать тут.
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