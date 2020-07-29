ЗАМАНА - Владимир Васильев: «Перевод Каспийской флотилии улучшит жизнь людей»

Владимир Васильев: «Перевод Каспийской флотилии улучшит жизнь людей»

Автор
29 июля, 2020. Среда 11:25
Владимир Васильев: «Перевод Каспийской флотилии улучшит жизнь людей»

Лидер РД Владимир Васильев и первый заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич осмотрели вчера, 28 июля, объекты, возводимые в рамках перемещения Каспийской флотилии в регион.

Владимир Васильев: «Перевод Каспийской флотилии улучшит жизнь людей»
Политика

После осмотра главой РД было проведено заседание, посвящённое этому вопросу и дополнительным целям  по улучшению социальной и коммунальной инфраструктуры Каспийска, которые появились вслед за этим решением президента России Владимира Путина. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top