По результатам работы за прошлый год объем грузооборота составил 4,6 миллионов тонн грузов, в том числе нефтеперевалка – 4,2 миллионов тонн. Таким образом, если сравнивать с 2018 годом грузооборот увеличился в 1,8 раз, в том числе по нефтеперевалке – в 2 раза. Подробнее можно прочитать тут.
Делегация Минэкономразвития РФ ознакомилась с возможностями Махачкалинского морского торгового порта
- Автор Мадина
- 28 июля, 2020. Вторник 18:01
Лидер Дагестана Владимир Васильев вместе с приехавшим в Дагестан с рабочим визитом первым замминистра экономического развития РФ Михаилом Бабичем посетил махачкалинский морской торговый порт.
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