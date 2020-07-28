Основные вопросы развития Дагестана обсудили на совещании под руководством Владимира Васильева и Михаила Бабича

Автор Мадина

Вопросы социально-экономического развития РД обговорили 28 июля в процессе собрания под руководством лидера региона республики Васильева и первого замминистра экономического развития России Михаила Бабича, который приехал с визитом в Дагестан, пишет РИА "Дагестан".