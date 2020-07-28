ЗАМАНА - Основные вопросы развития Дагестана обсудили на совещании под руководством Владимира Васильева и Михаила Бабича

Основные вопросы развития Дагестана обсудили на совещании под руководством Владимира Васильева и Михаила Бабича

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28 июля, 2020. Вторник 17:50
Основные вопросы развития Дагестана обсудили на совещании под руководством Владимира Васильева и Михаила Бабича

Вопросы социально-экономического развития РД обговорили 28 июля в процессе собрания под руководством лидера региона республики Васильева и первого замминистра экономического развития России Михаила Бабича, который приехал с визитом в Дагестан, пишет РИА "Дагестан".

Основные вопросы развития Дагестана обсудили на совещании под руководством Владимира Васильева и Михаила Бабича
Политика

В процессе собрания выступил с докладом премьер-министр региона Артём Здунов, который рассказал о ситуации по социально-экономическому развитию Дагестана. Подробнее можно прочитать тут.

 

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