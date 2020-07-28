В процессе собрания выступил с докладом премьер-министр региона Артём Здунов, который рассказал о ситуации по социально-экономическому развитию Дагестана. Подробнее можно прочитать тут.
Основные вопросы развития Дагестана обсудили на совещании под руководством Владимира Васильева и Михаила Бабича
- Автор Мадина
- 28 июля, 2020. Вторник 17:50
Вопросы социально-экономического развития РД обговорили 28 июля в процессе собрания под руководством лидера региона республики Васильева и первого замминистра экономического развития России Михаила Бабича, который приехал с визитом в Дагестан, пишет РИА "Дагестан".
Последнее от Мадина
- Делегация Минэкономразвития РФ ознакомилась с возможностями Махачкалинского морского торгового порта
- Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии в Хасавюрте
- Основные вопросы развития Дагестана обсудили на совещании под руководством Владимира Васильева и Михаила Бабича
- В России появится сеть 5G
- В России появится сеть 5G