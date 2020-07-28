Следует отметить, что Почётной грамотой Президента РФ его наградили за значительный вклад в реализацию проекта по переходу России на цифровой формат телевещания.
Сергей Снегирёв поощрён Президентом России
- Автор Габи
- 28 июля, 2020. Вторник 15:03
Министра информатизации, связи и массовых коммуникаций РД Снегирёва Сергея Владимировича Распоряжением Президента страны Владимира Путина от 20.07.2020 N 185-РП «О ПООЩРЕНИИ» наградили Почётной грамотой Президента РФ.
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