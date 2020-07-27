Звонок состоялся по инициативе Украины.
До этого Зеленский и Путин говорили по телефону в феврале текущего года.
Лидер Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину, пишет "Лента.ру".
Звонок состоялся по инициативе Украины.
До этого Зеленский и Путин говорили по телефону в феврале текущего года.
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