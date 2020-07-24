Закон о продаже страховых услуг посредниками в интернете вступил в силу

С 24 июля 2020 года вступил в силу закон об ОСАГО, допускающий страховых агентов и брокеров к электронным продажам полисов обязательной «автогражданки».

Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс подчеркнул, что важность электронных продаж полисов ОСАГО значительно увеличилась в период карантинных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции: в первые недели действия ограничений электронные продажи ОСАГО увеличились на четверть.

Оформление ОСАГО в электронном варианте с применением официальных сайтов страховых компаний доступно жителям России с 1 июля 2015 г.

Следует отметить, что с 1 января 2017 г. открытие возможности заключения клиентами договоров обязательной «автогражданки» в электронном формате стало обязанностью для страховщиков ОСАГО.

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