Причина заключается в том, что рэпер не предоставил в срок подписи, которые необходимы для регистрации независимым кандидатом. По закону Южной Каролины Канье или его представители обязаны были предоставить в избирательную комиссию штата документы, которые бы свидетельствовали о наличии 10 тысяч подписей, собранных в поддержку его кандидатуры на выборы.
Канье Уэст не смог зарегистрироваться кандидатом в президенты США
- Автор Мадина
- 21 июля, 2020. Вторник 03:09
Знаменитый рэпер Канье Уэст не смог зарегистрироваться кандидатом в президенты США в штате Южная Каролина, пишет "Лента.ру".
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