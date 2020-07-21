Канье Уэст не смог зарегистрироваться кандидатом в президенты США

Причина заключается в том, что рэпер не предоставил в срок подписи, которые необходимы для регистрации независимым кандидатом. По закону Южной Каролины Канье или его представители обязаны были предоставить в избирательную комиссию штата документы, которые бы свидетельствовали о наличии 10 тысяч подписей, собранных в поддержку его кандидатуры на выборы.