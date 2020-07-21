США вводят санкции против Рамзана Кадырова

США обвиняют главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова в том, что он нарушает права человека и вводят против него санкции.

Данную информацию сообщил в своём заявлении госсекретарь США Майкл Помпео. В соответствии с этим документом, Госдепартамент вводит санкции против Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики в составе РФ. Причиной названа его причастность к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике.