Данную информацию сообщил в своём заявлении госсекретарь США Майкл Помпео. В соответствии с этим документом, Госдепартамент вводит санкции против Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики в составе РФ. Причиной названа его причастность к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике.
США вводят санкции против Рамзана Кадырова
- Автор Габи
- 21 июля, 2020. Вторник 00:58
США обвиняют главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова в том, что он нарушает права человека и вводят против него санкции.
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