Аким Микиров, который занимал место заместителя руководителя Кизлярского района, назначен исполняющим обязанности главы муниципалитета. Указ об этом опубликован на сайте районной администрации, пишет "Молодежь Дагестана".

Обязанности руководителя района Микиров, согласно договору, начал выполнять с 13 июля.

В указе также говорится о том, что выбранный руководитель Кизлярского района Александр Погорелов временно отстранен от должности главы на основании постановления Советского районного суда Махачкалы. Подробнее можно прочитать тут.