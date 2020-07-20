ЗАМАНА - Аким Микиров назначен и. о. главы Кизлярского района

Аким Микиров назначен и. о. главы Кизлярского района

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20 июля, 2020. Понедельник 08:15
Аким Микиров назначен и. о. главы Кизлярского района

Аким Микиров, который занимал место заместителя руководителя Кизлярского района, назначен исполняющим обязанности главы муниципалитета. Указ об этом опубликован на сайте районной администрации, пишет "Молодежь Дагестана".

Аким Микиров назначен и. о. главы Кизлярского района
Политика

Обязанности руководителя района Микиров, согласно договору, начал выполнять с 13 июля.

В указе также говорится о том, что выбранный руководитель Кизлярского района Александр Погорелов временно отстранен от должности главы на основании постановления Советского районного суда Махачкалы. Подробнее можно прочитать тут.

 

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