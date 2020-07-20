Гаджи Султанов: «В Дагестане программа развития горных территорий получила свое продолжение и продлится до 2024 года»

Программа устойчивого развития горных территорий получила своё продолжение, и будет реализовываться вплоть до 2024 года. Об этом проинформировал министр экономики и территориального развития Республики Дагестан Гаджи Султанов.

Он отметил, что в программе отражены все целевые индикаторы и мероприятия, разработка которых проводилась с привлечением экспертов в этой отрасли, представителей общественности. Более подробную информацию об этом вы можете прочесть здесь.