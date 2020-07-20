В Дагестане состоялось представление вновь назначенных министров коллективам
- Автор Габи
- 20 июля, 2020. Понедельник 00:26
Накануне, 17 июля, Премьер-министр РД Артём Здунов провел встречу с коллективами министерства промышленности и торговли республики и министерства энергетики Дагестана и представил им новых руководителей.
Отметим, что ранее Глава республики Владимир Васильев подписал Указ о переименовании министерства промышленности и энергетики республики в министерство промышленности и торговли Дагестана с передачей ему функций в области торговли Агентства по предпринимательству и инвестициям региона и функции министерства экономики и территориального развития РД в области международной и внешнеэкономической деятельности республики. Подробнее об этом можно прочесть здесь.
Последнее от Габи
- В Дагестане стартовал второй поток бесплатной реабилитации для медиков
- В Дагестане стартовал второй поток бесплатной реабилитации для медиков
- Дагестан поддержит 2 августа всероссийский полумарафон «ЗабегРФ»
- Гаджи Султанов: «В Дагестане программа развития горных территорий получила свое продолжение и продлится до 2024 года»
- Гаджи Султанов: «В Дагестане программа развития горных территорий получила свое продолжение и продлится до 2024 года»