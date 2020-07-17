Как сообщает пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, Кремль очень волнует продолжающаяся эскалация. Москва желает обеспечить прекращение конфликта. Россия готова быть посредником.
Путин занялся конфликтом Армении и Азербайджана
- Автор Мадина
- 17 июля, 2020. Пятница 21:14
Лидер РФ Владимир Путин занялся конфликтом на границе Армении и Азербайджана. Президент России обсудил ситуацию с постоянными участниками Совета безопасности страны, пишет "Лента.ру".
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