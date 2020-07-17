ЗАМАНА - Путин занялся конфликтом Армении и Азербайджана

Путин занялся конфликтом Армении и Азербайджана

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17 июля, 2020. Пятница 21:14
Путин занялся конфликтом Армении и Азербайджана

Лидер РФ Владимир Путин занялся конфликтом на границе Армении и Азербайджана. Президент России обсудил ситуацию с постоянными участниками Совета безопасности страны, пишет "Лента.ру".

Путин занялся конфликтом Армении и Азербайджана
Политика

Как сообщает пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, Кремль очень волнует продолжающаяся эскалация. Москва желает обеспечить прекращение конфликта. Россия готова быть посредником. 

 

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